В Liberty Media обвинили Экклстоуна в календарных проблемах Формулы-1

Генеральный директор Liberty Media Грег Маффей обвинил бывшего главу Формулы-1 Берни Экклстоуна в создании проблем, с которыми сталкиваются новые владельцы серии, когда они пытаются переподписать контракты с промоутерами Гран-при.



«Берни проделал очень хорошую работу, возможно, слишком хорошую, и выжал из промоутеров всё. И мы разгребаем последствия до сих пор. Отчасти потому, что мы теперь публичны и они могут видеть цены контрактов. А также отчасти потому, что Берни многим из них говорит о переплате. Это не помогло делу. Обостряется ситуация тем, что правительства пытаются прекратить финансирование этапов. Например в Мексике, в Испании. Это создает некоторые проблемы», — цитирует Маффея Motorsport.

Также Грег добавил, что Формула-1 работает над гонкой в Африке.