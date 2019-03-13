Ральф Шумахер: новому дуэту Шумахеров нужно время

Экс-пилот Формулы-1 и брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Ральф, поделился мнением о перспективах своего сына Дэвида и племянника Мика в автоспорте. По его словам, молодым пилотам потребуется ещё немало времени, чтобы быть готовыми к дебюту в Ф-1.

«Мику и Дэвиду всё ещё нужно время, перед тем, как задумываться о Формуле-1. Мик на правильном пути, он завоевал титул Европейской Формулы-3 и уже прошёл тесты в Формуле-2, но он по-прежнему новичок. Что касается Дэвида, то после одного года в Формуле-4 он впервые сядет за руль болида Формулы-3. Здесь он должен выполнить домашнюю работу», — приводит слова Ральфа Шумахера GrandPX.news.

В межсезонье сын Михаэля Шумахера Мик стал членом гоночной Академии «Феррари» и в 2019 году будет выступать в Формуле-2 в составе команды Prema.