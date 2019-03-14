Вольф ответил Марко, который заявил, что «Мерседес» отстаёт от «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал заявление консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко.



Марко неоднократно заявлял, что перед сезоном-2019 «Феррари» опережает «Ред Булл» на две десятых, а затем идёт «Мерседес».



«Не думаю, что кто-то может сказать, что он на две десятых впереди или позади. Это значит, что они знают, сколько топлива у других, а мы этого не знаем. Похоже, что на данный момент „Феррари“ с небольшим отрывом опережает „Ред Булл“ и „Мерседес“, но в субботу и воскресенье мы узнаем немного больше. Если посмотреть на восемь дней тестов, мы показали быстрейший круг в последний день, но он не был таким на симуляциях гонки.



Феттель сказал, что машина „Феррари“ сбалансированна. Наша машина в этом плане ещё не оптимальна. У нас была проблема со стабильностью на большой скорости и проблема с недостаточной поворачиваемостью на низкой скорости, особенно в последнем секторе.



Титульные надежды? Сначала мы должны понять болид, а потом посмотрим. Но почему-то в этом году мы не чувствуем себя в фаворитах, но догонять нам нравится тоже", — цитирует Вольфа GrandPX.news.