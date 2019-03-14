ФИА назвала исполняющего обязанности гоночного директора на Гран-при Австралии

Международная автомобильная федерация определилась с тем, кто будет руководить Гран-при Австралии Формулы-1 после скоропостижной кончины гоночного директора Формулы-1 Чарли Уайтинга. В Мельбурне Уайтинг, как обычно, должен был не только исполнять обязанности гоночного директора и делегата по безопасности, но и давать старт гонки. Во время Гран-при Австралии все эти роли на себя возьмёт Майкл Маси.



Маси является директором австралийской гоночной серии V8 Supercars. Он является одним из постоянных стюардов ФИА — последний раз Майкл работал стюардом в Формуле-1 на прошлогоднем Гран-при Китая. Недавно Маси являлся одним из стюардов этапа Формулы-1 в Гонконге.



По информации испанского журналиста Альберта Фабреги, Маси являлся основным кандидатом на замену Уайтинга, который планировал оставить свой пост после сезона-2019.