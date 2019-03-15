Экипаж Алонсо завоевал поул на этапе WEC в Себринге, экипаж Сироткина — 3-й

В Себринге завершилась квалификация этапа WEC. Поул-позишн завоевал экипаж «Тойоты» в составе Фернандо Алонсо, Казуки Накадзимы и Себастьена Буэми.

Лучший круг россиянина Егора Оруджева из «СМП рейсинг» составил 1:41.919, что позволило экипажу подняться на третью строчку итогового протокола. Однако по окончании квалификации судьи приняли решение, что автомобиль команды помешал соперникам из Dragonspeed завершить быстрый круг, и выписали штраф, в результате чего 17-й экипаж будет стартовать с четвёртой позиции.

WEC. Себринг. Квалификация

1. С. Буэми, К. Накадзима, Ф. Алонсо (Toyota Gazoo Racing) 1:40:318

2. М. Конвей, К. Кобаяси, Х.-М. Лопес (Toyota Gazoo Racing) +0.485

3. С.Сарразен, Е.Оруджев, С.Сироткин (SMP Racing) +2.412

4. Н.Бертон, Т.Лоран, Г.Менезес (Rebellion Racing) +2.545

5. М.Алёшин, В.Петров, Б.Хартли (SMP Racing) +2.687

6. Н.Яни, М.Беше, Б.Сенна (Rebellion Racing) +2.697.