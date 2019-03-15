В «Рено» обеспокоены и недовольны подъёмом «Торо Россо»

Глава «Рено» Сириль Абитебуль считает, что Формуле-1 стоит ограничить рост «команд B».

Лучший результат «Рено» на первой практике Гран-при Австралии почти на две десятых секунды медленнее, чем лучший результат «Торо Росо». Запчасти для «Торо Россо» поставляет «Ред Булл». Сириль сказал, что такой подъём «младших» команд из союзов команд является проблемой.



«Просто посмотрите на „Торо Россо“, с которым нам придётся конкурировать. Мы обеспокоены началом сезона, учитывая, где мы находимся. У „Торо Россо“ не было технического директора большую часть прошлого сезона. Совершенно понятно, что произошло. Для нас это проблема. Как быть таким командам, как мы, „Макларен“ и „Уильямс“? Как производитель может присоединиться к Формуле-1, если невозможно побеждать без союза с командой В? Это стратегический вопрос, который мы должны рассмотреть на обсуждении нового регламента», — цитирует Абитебуля Sky Sports.