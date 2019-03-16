Вильнёв: Боттас уже выглядит побеждённым

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что у пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса практически нет шансов конкурировать с напарником по команде Льюисом Хэмилтоном. Канадец считает, что Боттас уже на старте сезона выглядит побеждённым.

«Я вижу, что Боттас уже выглядит побеждённым. В квалификации он опережал Хэмилтона на полсекунды, но в финальной попытке почувствовал давление и был бит Льюисом. Что касается Хэмилтона, то он впечатлил, сумев завоевать поул при таком прессинге. Он единственный из группы лидеров, кто сумел прибавить в конце. Увидеть такую силу „Мерседеса“ было потрясающе», — приводит слова Вильнёва GPblog.

В квалификации Гран-при Австралии Льюис Хэмилтон завоевал поул, а его напарник по команде Валттери Боттас стал вторым. С третьей позиции стартовать будет Себастьян Феттель.