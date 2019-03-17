Гасли: атаковал, как мог, но этого было недостаточно, чтобы попасть в очки

Гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал финиш на 11-м месте в гонке Гран-при Австралии. Француз оказался позади россиянина Даниила Квята.



«Довольно сложная гонка. С более крупными задними крыльями я не мог видеть стартовых огней светофора, пришлось реагировать на машины вокруг, и я потерял пару мест. Затем застрял в трафике, и даже с DRS было очень трудно обгонять. Плюс у меня на переднем антикрыле были какие-то осколки, что тоже не помогало. Провёл всю гонку в пяти десятых от машины впереди, но мои шины просто скользили и я не мог обогнать. Атаковал, как мог, и попробовал всё, но этого было недостаточно, чтобы попасть в очки.



В целом темп был очень хорошим. В квалификации нас выбили в первом сегменте, но я был доволен своим первым кругом — просто не повезло, что мы не прошли. Очень нравится гонка в Бахрейне, и мы видели, что машина конкурентоспособна, так что мы сохраним хладнокровие, будем концентрироваться и будем атаковать через две недели», — приводит слова Гасли пресс-служба «Ред Булл».