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Феттель — об отставании Хэмилтона: думаю, ему стало скучно

Феттель — об отставании Хэмилтона: думаю, ему стало скучно
Авто / Формула-1

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель высказал мнение, что сильное отставание пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона от напарника по команде, Валттери Боттаса, могло быть вызвано разочарованием британца ходом гонки.

«Не знаю, что делал Льюис. Думаю, вероятно, ему стало скучно и он не был доволен, что проиграл старт. Думаю, это не первая гонка, где он просто наматывает круги. Он просто играл в тот момент. Мне тоже сказали по радио, что он жалуется на свои шины, но, думаю, в итоге он довёл гонку до конца без серьёзных угроз. Возможно, он просто был не очень доволен в тот момент», — приводит слова Феттеля RaceFans.

Напомним, в «Мерседесе» сообщили, что на автомобиле Хэмилтона было порвреждено днище.

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