На машине Хэмилтона было повреждено днище

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял второе место в гонке Гран-при Австралии, уступив напарнику по команде Валттери Боттасу более 20 секунд. Во время гонки британец значительно проигрывал Боттасу в скорости. После завершения этапа в Австралии в «Мерседесе» осмотрели болид Хэмилтона и обнаружили повреждение днища. Проблемы коснулись области заднего левого колеса.

«Мы обнаружили повреждение днища в районе левого заднего колеса, это усугубило проблемы с балансом, которые испытывал Льюис. Сейчас мы не можем сказать, почему и как произошло повреждение», — приводит слова представителя команды Crash.

После первого этапа чемпионата мира «Мерседес» лидирует в зачёте Кубка конструкторов, имея в активе 44 очка.