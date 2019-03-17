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На машине Хэмилтона было повреждено днище

На машине Хэмилтона было повреждено днище
Авто / Формула-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял второе место в гонке Гран-при Австралии, уступив напарнику по команде Валттери Боттасу более 20 секунд. Во время гонки британец значительно проигрывал Боттасу в скорости. После завершения этапа в Австралии в «Мерседесе» осмотрели болид Хэмилтона и обнаружили повреждение днища. Проблемы коснулись области заднего левого колеса.

«Мы обнаружили повреждение днища в районе левого заднего колеса, это усугубило проблемы с балансом, которые испытывал Льюис. Сейчас мы не можем сказать, почему и как произошло повреждение», — приводит слова представителя команды Crash.

После первого этапа чемпионата мира «Мерседес» лидирует в зачёте Кубка конструкторов, имея в активе 44 очка.

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