Норрис: собственные ошибки лишили меня шансов на очки

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от итогов гонки Гран-при Австралии. Британец показал в ней 12-й результат. По его словам, рассчитывать на большее ему не позволили допущенные ошибки.

«Команда дала мне хороший болид, и у него был достаточной темп, чтобы заехать в топ-10. Но я совершил пару ошибок, которые лишили меня шансов на завоевание очков. Я немного разочарован. Но здорово, что я финишировал в дебютной гонке в Формуле-1 и теперь она позади.

У меня не получился идеальный старт. Потом испытывал проблемы с обгоном более медленной машины, а позже совершил сильную блокировку, так что мне необходимо поработать над ошибками. Остался недоволен собой, ведь у нас был потенциал для большего. Теперь буду фокусироваться на этапе в Бахрейне", — приводит слова британца пресс-служба «Макларена».