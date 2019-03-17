Кубица запаниковал перед стартом гонки

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица признался, что запаниковал на старте гонки, поскольку с его 20-й стартовой позиции было плохо видно светофор и стартовые огни.



«Я немного запаниковал в начале гонки. Оказавшись на стартовой решётке, я понял, что не вижу светофор, его просто закрывало заднее антикрыло машины Карлоса Сайнса. Я видел только один блок стартовых огней и начал волноваться.



Я был очень осторожен в первом повороте и радовался, что мы смогли избежать проблем. Но в этот момент Гасли резко сместился вправо, задев сначала Сайнса, а затем и меня. Сначала я думал, что оторвана только половина переднего крыла, но в итоге оно отвалилось целиком и повредило другие части болида. Мне пришлось возвращаться в боксы», — приводит слова Роберта Кубицы Autosport.