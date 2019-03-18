Бинотто: я доволен, что Леклер ведёт себя как командный игрок

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал выступление пилота его команды Шарля Леклера на Гран-при Австралии, для которого этап стал первым в рядах итальянской команды. Шарль финишировал пятым. При этом «Феррари» не разрешила ему атаковать напарника по команде Себастьяна Феттеля в борьбе за четвёртое место.

«Я доволен, что Шарль ведёт себя как командный игрок. Он очень полезен для команды не только как гонщик, а также в работе с инженерами помогая им создать более сильный болид. Если судить по всему уик-энду, то провёл его очень сильно. Квалификация прошла для него не идеально, он это знает. Но в целом у него были очень хорошие выходные. Если это отправная точка, то это хорошая отправная точка», — цитирует Бинотто GPToday.