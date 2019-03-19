Приведены пять теорий, объясняющих кризис «Феррари»

«Феррари» доминировала на предсезонных тестах Формулы-1, однако на первом Гран-при чемпионата, который прошёл Австралии, итальянскую команду опередили «Мерседес» и «Ред Булл».

GrandPX.news собрал пять основных теорий, почему «Феррари» неудачно выступила на этапе в Мельбурне.

Во-первых, «Феррари» была слишком медленной на контрольных отсечках, уступая конкурентам до 20 км/ч. Это дало основание предположить, что после проблем с надёжностью на тестах команде пришлось понизить мощность двигателя. По второй теории «Феррари» просто не смогла заставить работать в Мельбурне шины. Третья версия заключается в том, что уникальная концепция «Скудерии» с передним антикрылом отлично работала на супергладкой трассе Барселоны, ​​но не на ухабистом автодроме Мельбурна. Суть четвёртой теории — в неправильной настройке болида. Пятая версия — «Феррари» не хватает обратного отклика от пилотов.

«Они дорого заплатили за то, что лишились Кими Райкконена, Антонио Джовинацци и Даниила Квята», — заявил журналист Маурицио Вольтини.