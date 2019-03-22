Квят примет участие в пресс-конференции перед Гран-при Бахрейна

С 29 по 31 марта в Бахрейне на трассе «Сахир» пройдёт второй этап нового сезона Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. В его преддверии руководство ФИА традиционно опубликовало расписание и состав участников пресс-конференций.



В четверг, 28 марта, пресс-центр посетят победитель первого этапа чемпионата в Австралии, пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, гонщик «Феррари» Шарль Леклер пилот «Ред Булл» Пьер Гасли, лебютант серии, пилот «Макларена» Ландо Норрис и российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят, вернувшийся в Формулу-1 после годичного перерыва.



В пятницу, 29 марта, с прессой пообщаются руководители команд Зак Браун («Макларен»), Гюнтер Штайнер («Хаас»), Франц Тост («Тро Россо») и Фредерик Вассёр («Альфа Ромео»).



В пресс-конференциях в субботу и воскресенье участие примут топ-3 по итогам того или иного дня.