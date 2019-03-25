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Абитебуль выступил за использование экологичного топлива в Формуле-1

Абитебуль выступил за использование экологичного топлива в Формуле-1
Авто / Формула-1

Глава «Рено» Сириль Абитебуль призвал команды Формулы-1 использовать экологичное топливо. По мнению функционера, в «Королевских гонках» необходимо применять зелёные технологии. Как подчеркнул Абитебуль, руководство Формулы-1 должно подхватить эти тенденции.

«Всё в наших силах. Пока подрастающее поколение всё ещё заинтересовано в гонках, мы должны думать о защите окружающей среды. Есть соответствующие технологии, которые можно применять для достижения этих важных целей.

Я сейчас говорю о более экологичном топливе или топливе не на бензиновой основе. На мой взгляд, оно может многое изменить в жизни. И нужно продемонстрировать его возможности в Формуле-1», — приводит слова Абитебуля GrandPX.news.

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