Абитебуль выступил за использование экологичного топлива в Формуле-1

Глава «Рено» Сириль Абитебуль призвал команды Формулы-1 использовать экологичное топливо. По мнению функционера, в «Королевских гонках» необходимо применять зелёные технологии. Как подчеркнул Абитебуль, руководство Формулы-1 должно подхватить эти тенденции.

«Всё в наших силах. Пока подрастающее поколение всё ещё заинтересовано в гонках, мы должны думать о защите окружающей среды. Есть соответствующие технологии, которые можно применять для достижения этих важных целей.

Я сейчас говорю о более экологичном топливе или топливе не на бензиновой основе. На мой взгляд, оно может многое изменить в жизни. И нужно продемонстрировать его возможности в Формуле-1», — приводит слова Абитебуля GrandPX.news.