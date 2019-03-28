Расселл: некоторые детали машины, вероятно, ниже нормального стандарта качества

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл рассказал, что отчасти проблемы с автомобилем FW42 объясняются недостаточно качественными деталями из-за спешки при их производстве.



«В прошлом году было очевидно, что возникли проблемы с управляемостью автомобиля. Да, сейчас она тоже неидеальная, но у меня есть уверенность, позволяющая атаковать. Нам просто не хватает сцепления по сравнению с остальными. Главные ограничения машины — аэродинамика и прижимная сила. Очевидно, что нам пришлось поторопиться, так что некоторые детали, вероятно, чуть ниже нормального стандарта качества. Думаю, в целом аэродинамический пакет лучше, чем мы это демонстрируем на данный момент. Да, мы не продвинулись бы вверх в иерархии, но, вероятно, стали бы лучше на пару десятых.



Определённо свет в конце тоннеля есть, но этот тоннель весьма длинный. Но нам не стоит делать что-то радикальное: даже если вы одна из трёх топ-команд, то не можете отыграть такое отставание на круге за день, неделю, месяц и так далее. Это долгосрочный процесс», — приводит слова Расселла RaceFans.

Гонщикам «Уильямса» нельзя атаковать бордюры из-за недостатка запчастей