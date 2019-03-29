В европейском чемпионате по дрэг-рейсингу впервые выступит россиянин

Пилот программы «СМП Рейсинг» Дмитрий Саморуков станет первым российским гонщиком, который примет участие в престижном европейском чемпионате по дрэг-рейсингу FIA European Drag Racing Championship. В сезоне-2019 Дмитрий выступит на автомобиле Pro Modified, стилизованном под Chevrolet Camaro 1968. Обслуживать 4000-сильный автомобиль будет российский коллектив MaxRide Motorsport под руководством шведского инженера Адама Флэмхольца, сообщает пресс-служба «СМП Рейсинг».



«Очень почётно первым из россиян представлять нашу страну, нашу программу SMP Racing в этом европейском соревновании. И хотя большинство из наших соперников выступают здесь не первый сезон, мы уверены, что сможем составить им достойную конкуренцию – у нас отличная команда, отличный автомобиль и огромное желание бороться и побеждать», — отметил Саморуков.



Календарь FIA European Drag Racing Championship на 2019 год



24-27 мая – Великобритания

6-9 июня – Швеция

5-7 июля – Финляндия

16-18 августа – Германия

22-25 августа – Швеция

5-8 сентября – Великобритания.