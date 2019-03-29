Кубица: у «Уильямса» две совершенно разные машины

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица остался разочарован итогами свободных практик Гран-при Бахрейна, отметив, что переход болида на настройки, схожие с настройками машины Джорджа Расселла, не помогли, а лишь подтвердили серьёзную разницу в их поведении.

«Характеристики машин при одинаковых настройках совершенно разные. После Австралии у меня были некоторые сомнения, и я полагал, что проблемы Мельбурна были связаны с повреждением днища, но здесь с этим всё в порядке. Невзирая на то, что мы используем одинаковые базовые настройки, у машин совершенно разные характеристики. Это удивительно. Это касается аэродинамики, поведения машины и сцепления. Нам нужно подождать и найти ответы.

Я испытывал проблемы в Австралии и теперь испытываю их здесь. Мы предположили, что, возможно, ошиблись с настройками, и это была причина, по которой мы использовали настройки машины Джорджа. Теперь мы смогли увидеть огромную разницу в характеристиках двух машин, и нам нужно понять причины этого", — приводит слова поляка Motorsport Week.