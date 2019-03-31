Росберг: мы видели такого же Феттеля, как в прошлом году. Не могу поверить

Чемпион мира 2017 года Нико Росберг раскритиковал пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля за его ошибку в гонке Гран-при Бахрейна. Немца развернуло в борьбе с Льюисом Хэмилтоном в споре за второе место.



«Я не могу поверить, что мы видели сегодня точно такого же Себастьяна Феттеля, каким видели его в прошлом году. Для начала команда допускает беспорядок со стратегией, и он начинает злиться. Потом дело доходит до борьбы колесо в колесо, и его разворачивает полностью по его вине — и он теряет весь уик-энд.



Ему нужно найти способ выбраться из этой ситуации. Он не только испортил собственную гонку. У него ещё есть напарник, который показывал невероятные результаты весь уик-энд и был чертовски силён. Все мы должны ожидать, что так и продолжится. Так что Себастьяну есть над чем работать», — приводит слова Росберга GPFans со ссылкой на Sky Sports.