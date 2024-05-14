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Вассёр сравнил отношения Хэмилтона и Леклера с медовым месяцем

Вассёр сравнил отношения Хэмилтона и Леклера с медовым месяцем
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, какими он видит взаимоотношения между Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном, который перейдёт в «Скудерию» в следующем году.

«Я никогда не прошу своих гонщиков быть лучшими друзьями или поехать в совместный отпуск. Я и сам так не делаю со своими коллегами.

Просто нужны честные, полные взаимного уважения отношения, и я думаю, что между ними это уже есть. Я не вижу никаких признаков проблем. За последние два месяца они уже немного сблизились, этот период притирания словно медовый месяц. Я бы сказал, что пока все хорошо», — приводит слова Вассёра издание La Repubblica.

Британец Льюис Хэмилтон заменит в составе «Феррари» испанского гонщика Карлоса Сайнса.

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