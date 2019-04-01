Райкконен в фирменном стиле ответил на вопрос инженера на Гран-при Бахрейна

В официальном «инстаграме» Формулы-1 появилась видеозапись лучшего момента радиопереговоров инженера «Альфа Ромео» с пилотом команды Кими Райкконеном в ходе Гран-при Бахрейна.



«Как переднее крыло? Как переднее крыло?» — спрашивали с капитанского мостика у Кими Райкконена.



Райкконен ответил в своём стиле: «Я не знаю. Это вы должны мне сказать!»

Посмотреть видео с радиопереговорами капитанского мостика «Альфа Ромео» и Кими Райкконена можно в официальном «инстаграме» Формулы-1.



Райкконен закончил гонку на седьмой позиции, что позволило ему подняться на шестую строчку в личном зачёте чемпионата мира, а «Альфа Ромео» с десятью очками — выйти на четвёртое место в Кубке конструкторов, заняв место «лучших из остальных».