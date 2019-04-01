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Райкконен в фирменном стиле ответил на вопрос инженера на Гран-при Бахрейна

Райкконен в фирменном стиле ответил на вопрос инженера на Гран-при Бахрейна
Авто / Формула-1

В официальном «инстаграме» Формулы-1 появилась видеозапись лучшего момента радиопереговоров инженера «Альфа Ромео» с пилотом команды Кими Райкконеном в ходе Гран-при Бахрейна.

«Как переднее крыло? Как переднее крыло?» — спрашивали с капитанского мостика у Кими Райкконена.

Райкконен ответил в своём стиле: «Я не знаю. Это вы должны мне сказать!»

Посмотреть видео с радиопереговорами капитанского мостика «Альфа Ромео» и Кими Райкконена можно в официальном «инстаграме» Формулы-1.

Райкконен закончил гонку на седьмой позиции, что позволило ему подняться на шестую строчку в личном зачёте чемпионата мира, а «Альфа Ромео» с десятью очками — выйти на четвёртое место в Кубке конструкторов, заняв место «лучших из остальных».

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