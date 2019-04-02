Кубица: «Уильямсу» не удалось протестировать хоть что-нибудь

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица прокомментировал итоги первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне, в ходе которых ему удалось показать тринадцатое время в итоговом протоколе. Поляк посетовал на трудные погодные условия, которые помешали собрать нужную информацию.

«Говорить особо нечего, нам не повезло с погодой. Нам удалось провести несколько серий и собрать кое-какие данные, но, к сожалению, нам не удалось протестировать хоть что-нибудь», — приводит слова Кубицы пресс-служба команды.

«Работа в утреннюю сессию была очень ограничена из-за погодных условий. Мы этого не ожидали, но погода мешала всем командам. Как бы то ни было, нам удалось кое-что проверить и собрать некоторые данные, которые помогут оптимизировать работу болида. Так что, невзирая на обстоятельства, это была неплохая сессии», — сказал напарник Кубицы по команде Джордж Расселл.