Карякин: Саудовская Аравия для «Дакара» – это как раз то, что нужно

Российский участник «Дакара», победитель ралли-марафона 2017 года в зачёте квадроциклов Сергей Карякин прокомментировал вероятный переезд гонки в Саудовскую Аравию уже в 2020 году.



«Вчера многие европейские СМИ написали, что переезд „Дакара“ в Саудовскую Аравию — это, по сути, решённый вопрос и договор уже подписан. Будем ждать официального подтверждения.

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Я буду очень рад, если гонка переедет на наш континент. Для нас это, безусловно, огромная экономия денег. И, что немаловажно, технику на гонку нужно будет отправлять не в начале ноября, а в конце декабря. Это даст нам дополнительное время на подготовку. Плюс это огромная экономия по логистическим расходам. Долететь до Саудовской Аравии в разы дешевле, чем до Южной Америки. А когда у тебя команда из 12 человек, то экономика тут очень простая.

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В принципе я объездил всю Южную Америку, хочется чего-то нового. Саудовская Аравия – это как раз то, что нужно. В тех краях я был на Abu Dhabi Desert Challenge. Там есть очень интересные маршруты. Было бы круто, я уверен. Это был бы вдох новой жизни в „Дакар“, который привлёк бы большое число новых участников», — написал Карякин в своём инстаграм-аккаунте.

«Дакар»-2020 может принять Саудовская Аравия