«Дакар»-2020 может принять Саудовская Аравия

«Дакар»-2020 может пройти в Саудовской Аравии, утверждает Rally-Raid Network. Страна является серьёзным претендентом на проведение следующего издания легендарного марафона. Организаторы «Дакара», французская компания А.S.О, рассматривает альтернативные варианты проведения гонки, так как не все потенциальные принимающие страны готовы платить стартовый взнос. Финансовый кризис в Аргентине ставит под вопрос предварительно запланированный маршрут Чили-Аргентина-Парагвай, поэтому французы вынуждены искать новые страны, правительства которых готовы платить за право проведения гонки. В этой ситуации Саудовская Аравия вступает в игру как сильный вариант.

В последние дни неофициальные источники сообщают, что Саудовская Аравия может подписать пятилетний контракт на проведение гонки на Аравийском полуострове. Кроме того, Иордания, ОАЭ и Оман смогут в разные годы быть включены в маршрут марафона.