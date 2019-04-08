Леклер: сосредоточен на своих недостатках, чтобы устранить их

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что его целью является достижение максимального прогресса. Монегаск, выступающий за итальянскую команду с нынешнего сезона, по итогам Гран-при Бахрейна занял третье место, хотя на протяжении практически всей гонки лидировал. Леклера в итоге подвела силовая установка болида.

«Я просто хочу прогрессировать и стать лучшим, насколько это возможно. Стараюсь сосредоточиться на моих слабых сторонах, чтобы устранить их.

Все пилоты говорят, что они испытывают большое давление. Но, если честно, на мне оно не сказывается, я не знаю, почему.

Впечатления от работы в «Ферарри»? Здесь более крупный масштаб, в команде работает больше людей. Всё это впечатляет», — приводит слова Леклера GPBlog.