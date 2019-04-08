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Марко: Квят является настоящим лидером «Торо Россо»

Марко: Квят является настоящим лидером «Торо Россо»
Авто / Формула-1

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о гонщиках команды «Торо Россо» — Александереа Албоне и Данииле Квяте.

«Александер Албон просто летит по трассе. Его вождение на третьем секторе Гран-при Бахрейна было просто впечатляющим. Но, конечно, с таким пилотированием невозможно долгое время держать шины в рабочем состоянии. Что касается агрессивности и скорости Албона, для нас это стало приятным сюрпризом.

Что касается Квята, он повзрослел, стал гораздо сильнее с психологической точки зрения. Теперь Квят является настоящим лидером «Торо Россо». Думаю, у команды в этом сезоне превосходный состав пилотов», — приводит слова Хельмута Марко GPFans.

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