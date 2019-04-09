Кубица: для меня большая честь — выступать на 1000-м Гран-при в истории Ф-1

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Китая.



«В начале сезона традиционно гонки проходят на разных трассах в отличающимися особенностями, благодаря чему командам можно лучше разобраться со своими болидами. Гран-при Китая может быть сложным и сопровождается переменчивой погодой. На круге мы видим комбинацию затяжных и резких поворотов, таких, как третий поворот, медленных шпилек, скоростных виражей и очень длинных прямых, которые заканчиваются серьёзными торможениями.



В Шанхае сложно подобрать настройки, так что для начала нам нужно понять, что будет с погодой. Но я с нетерпением жду возвращения на эту трассу. Для меня большая честь — выступать на 1000-м Гран-при в истории серии. Мир автоспорта ждёт важное событие, а я рад и горд, что могу стать его частью», — приводит слова Роберта Кубицы пресс-служба команды.