Гуаньюй Чжоу отреагировал на предстоящий переход в «Кик-Заубер» Хюлькенберга

Пилот «Кик-Заубера» Гуаньюй Чжоу дал комментарий по поводу предстоящего перехода в команду немца Нико Хюлькенберга, который сейчас выступает за «Хаас». К швейцарскому гоночному коллективу Хюлькенберг должен присоединиться в следующем сезоне.

«В целом анонс был сделан немного раньше, чем я ожидал, но на самом деле это не меняет моего подхода. Я просто стараюсь сосредоточиться на своей работе в команде, проявить себя и отдать ей всё, что у меня есть, ради своего будущего. Конечно, мы рассматриваем разные варианты, чтобы оценить, какой из них лучший. На самом деле мы не слишком много общались с Нико. Думаю, Андреас Зайдль рассматривает все возможные варианты, включая меня и Валттери Боттаса», — приводит слова Чжоу Racingnews365.

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