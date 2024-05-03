Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен: моё будущее — с «Ред Булл», даже если «Мерседес» предложит мне € 250 млн

Ферстаппен: моё будущее — с «Ред Булл», даже если «Мерседес» предложит мне € 250 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, какие факторы ему важны при выборе команды.

«Моё будущее в данный момент связано с «Ред Булл». Даже если мне предложат € 150 млн, это не станет решающим фактором. Даже € 250 млн недостаточно, потому что я доволен тем, как зарабатываю. Самое главное — результаты.

Я прекрасно знаю, что если бы я болтался в середине, то был бы очень раздражён. Самое важное для меня — уровень команды, болида. Тото Вольф тоже это знает.

Но в спорте, да и в жизни, нельзя никогда заранее знать, что произойдёт. Кто знает, какая команда будет лучшей в 2026 году? Сейчас я об этом особо не думаю, я сосредоточен на настоящем. Хочу добиться успеха в этом году и в следующем», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Главные новости дня:

Материалы по теме
«Нет, не сейчас». Ферстаппен – о переходе в другую команду из-за ухода Ньюи из «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android