Источник: «Уильямс» связался с Эдрианом Ньюи для его возвращения в команду

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» является одним из претендентов на подписание контракта с руководителем технического департамента «Ред Булл» Эдрианом Ньюи. Об этом информирует издание Racingnews365. Ранее стало известно, что специалист покинет австрийский гоночный коллектив по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

Сообщается, что переговоры с Ньюи провёл руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз. По сведениям источника, глава гоночного коллектива пытается убедить Эдриана вернуться в организацию, где он добился первых успехов в Формуле-1.

Ранее сообщалось, что Ньюи может продолжить карьеру в такиих командах, как «Феррари», «Астон Мартин» и «Мерседесе».

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