Брат Леклера присоединился к юниорской команде «Заубера» в Формуле-4

Артур Леклер, брат пилота «Феррари» Шарля Леклера, стал гонщиком юниорской команды «Заубера». Теперь Артур примет участие в немецкой Формуле-4. В прошлом году монегаск выступал во французской Формуле-4. Там он выиграл две гонки в дебютный год выступлений в «формулах».

«Я очень рад присоединиться к «Зауберу». Это серьёзная программа, связанная с командой Формулы-1. Мой брат также работал с «Заубером» в 2018 году. Эта возможность очень много для меня значит. Моя машина будет совсем другой, намного быстрее, чем та, которой я управлял во Франции. Но моя цель та же — побеждать и подниматься выше в классах гонок», — цитирует Артура Леклера GPToday.

Талант Леклера высоко оценил руководитель «Альфа Ромео» и глава по автоспорту «Заубера» Фредерик Вассёр. По мнению Вассёра, Леклер здорово себя проявил во время соревнований во Франции.