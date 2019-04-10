Штайнер: идея Q4 интересна, но важно не испортить квалификацию

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что предложение руководства Формулы-1 ввести четвёртый сегмент квалификации с сезона 2020 года вызвано желанием увеличить телеаудиторию.

«Сейчас такая ситуация, что большинство зрителей включаются, начиная со второго сегмента квалификации. Они не смотрят первый сегмент квалификации.

У нас есть опасения, связанные с шинами. Нужно провести исследования, чтобы всё понять. Если окажется, что командам второго эшелона не хватает шин на четвёртый сегмент квалификации, лидирующая тройка получит большое преимущество.

Что касается самой идеи, то я считаю её неплохой. Более короткие сессии с выбыванием пилотов интересны. Все мы думаем над этой идеей и направим свои мысли Россу Брауну. Но нужно сделать так, чтобы квалификация не стала хуже. Если всё нормально работает, не стоит ничего менять», — цитирует Штайнера RaceFans.

Новый формат предусматривает введение четырёх сегментов взамен нынешних трёх. После Q1, Q2 и Q3 должны выбывать по четыре пилота, после чего оставшиеся восемь гонщиков поборются в четвёртом сегменте.