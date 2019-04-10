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Росберг: Феттелю нужно пережить момент неудачи

Росберг: Феттелю нужно пережить момент неудачи
Авто / Формула-1

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мнением о фаворите сезона в серии и о том, что в дальнейшем может ждать Себастьяна Феттеля.

«Себастьяну Феттелю нужно пережить момент неудачи. Это одна из таких ситуаций, с которыми может столкнуться любой спортсмен, когда всё идёт не по запланированному сценарию. Нужно пытаться найти выход из сложившейся ситуации. Себастьян является четырёхкратным чемпионом мира, так что я уверен, что он справится. Ему нужно снова вернуться. И для этого в Формуле-1 может хватить одной гонки. Если он победит в Китае, то у него всё получится.

В «Мерседесе» прекрасно начали сезон, но, кажется, у «Феррари» болид быстрее. Однако Льюис снова демонстрирует свой максимум. Я думаю, что он является фаворитом чемпионата», — цитирует Росберга BBC.

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