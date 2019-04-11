Риккардо: такое ощущение, что мы пытаемся перехитрить самих себя

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо подчеркнул, что команде стоит упростить свой подход к уик-энду.



«Мы ставим перед собой слишком много задач в каждые выходные. Такое ощущение, что мы пытаемся перехитрить сами себя. Пилот всегда старается найти предел возможностей, это нормально. Но в данный момент нам стоит упростить наш подход и сосредоточиться на работе над тем, что есть, а затем пытаться найти 101-й процент.



Твой стиль всегда с тобой. Сейчас важно забыть те вещи, к которым я привыкал, будучи пилотом «Ред Булл». Я не думаю, что мне стоит менять свой стиль. Я всё ещё хочу оставаться агрессивным в работе с тормозами. Нужно больше уверенности. Я пока не так уверен на торможениях в болиде, как в прошлом году. Но это придёт», — приводит слова Даниэля Риккардо Motorsport Week.