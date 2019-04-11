Феттель не собирается менять подход после ошибки в Бахрейне

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подчеркнул, что он не видит причин менять свой подход к пилотированию, несмотря на ошибку допущенную в ходе гонки в Бахрейне.



«Ты всегда стараешься учиться. Я бывал много раз в Бахрейне, так что думаю, что я знаю трассу. Я много раз побеждал там, так что вряд ли я могу узнать там что-то существенное. Те не менее каждый год у нас стоят разные задачи, и думаю, что у нас было время, чтобы лучше понять машину, поработать над настройками. Думаю, что это оказалось полезным с точки зрения того, что у нас сейчас есть. Посмотрим, что из этого получится.



Думаю, что нормальный подход — не менять стиль своего пилотирования за одну ночь. Я не думаю, что есть причина для этого», — приводит слова Себастьяна Феттеля Crash.