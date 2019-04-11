Боттас: хочу увеличить преимущество в общем зачёте

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что по итогам Гран-при Китая он намерен упрочить лидерство в общем зачёте чемпионата Формулы-1.

«Если вы посмотрите на таблицу, то увидите, что я лидирую в общем зачёте. Мне хотелось бы сохранить первое место и увеличить преимущество. Такова цель, и чтобы выполнить её, я намерен сосредоточиться на работе.

Что касается предыдущего этапа, то в Бахрейне я определённо мог бы выступить лучше. Это была не самая образцовая гонка, которая отличалась от той, что мы видели в Мельбурне. Но переживать не о чем, так как мы всё поняли», — приводит слова Боттаса Reuters.

После двух этапов чемпионата Валттери Боттас возглавляет общий зачёт, имея в активе 44 очка. Второе место — у его напарника по команде Льюиса Хэмилтона, набравшего 43 балла. Тройку лучших замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл», у него 27 очков.