Джовинацци — об аварии в Китае в 2017 году: это в прошлом, сейчас я другой пилот

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци уверен, что на Гран-при Китая с ним не повторится казус, имевший место в 2017 году. Тогда итальянец выступил в Шанхае в составе «Заубера», заменив травмированного Паскаля Верляйна. Но уик-энд для Антонио сложился не лучшим образом. И в квалификации, и в гонке, он попадал в аварии.



«Знал, что мне зададут вопрос об этом. В квалификации я допустил ошибку в последнем повороте, что касается гонки, то на прямой случилось аквапланирование и я уже ничего не мог сделать. Думаю, что это уже в прошлом. Это был не лучший уик-энд для меня, но я получил опыт и это то, что сделало меня лучше.

Теперь ситуация совершенно иная. Я уже провёл два Гран-при в качестве официального боевого пилота. Прошёл зимние тесты. В 2017 году это была не моя машина, теперь же я более уверен в себе. Сейчас я другой пилот.



Очень жду уик-энда в Китае. В Австралии и Бахрейне я был близок к завоеванию очков и теперь моя цель, наконец, попасть в топ-10. Это будут мои первые очки в Формуле-1", — приводит слова Джовинацци RaceFans.