После первой практики Гран-при Китая на болиде Квята заменили силовую установку

Сегодня, 12 апреля, на автодроме в Шанхае прошла свободная практика Гран-при Китая. После первой практики на болиде российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята была произведена замена силовой установки.

«Во время первой практики мы заметили аномалию в работе силовой установки на болиде Квята. Так как у нас было слишком мало времени между двумя практиками, мы решили заменить силовую установку», — сообщила пресс-служба «Хонды».

Из-за замены двигателя Квят был вынужден пропустить первую половину второй практики Гран-при Китая. В первой практике россиянин показал восьмое время, а во второй стал 13-м. Лучшее время в практиках показали пилот «Феррари» Себастьян Феттель и гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Отметим, что в новом сезоне «Хонда» впервые произвела замену силовой установки.