За переход на систему Q4 выступила лишь одна команда Формулы-1

Только одна из 10 команд Формулы-1 поддерживает идею перехода на новую систему квалификации, которая подразумевает введение четвёртого сегмента квалификации уже в следующем сезоне, утверждает Motorsport.

В Китае руководители команд встретились с техническим директором ФИА Николасом Томбасисом и спортивным директором Формулы-1 Стивом Нильсеном. Стороны обсудили все плюсы и минусы предложения. Liberty Media выступает за введение изменений, рассчитывая на повышение зрительского интереса.

Новый формат предусматривает введение четырёх сегментов взамен нынешних трёх. После Q1, Q2 и Q3 должны выбывать по четыре пилота, после чего оставшиеся восемь гонщиков поборются в четвёртом сегменте.

В итоге пока лишь одна из 10 команд поддержала инициативу. Другие команды полагают, что новая система не будет более зрелищной. К тому же есть опасение, что в заключительную часть квалификации будут проходить представители трёх ведущих команд, а ещё два участника последнего сегмента не смогут составить им конкуренцию. В итоге они всё равно будут занимать седьмое и восьмое места. Также у команд есть сомнения в связи с использованием шин на четырёх сегментах квалификации. Руководители «конюшен» опасаются, что им не хватит шин, а «Пирелли» не хочет поставлять дополнительные комплекты.