Кубица: с балансом в квалификации творилось что-то удивительное

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, в которой он занял 18-ю позицию.



«С балансом в квалификации творилось что-то удивительное. В первой попытке у меня возникла большая избыточная поворачиваемость, я этого не ожидал, поскольку весь уик-энд мы были вынуждены сражаться с недостаточной поворачиваемостью. Нужно постараться понять, в чём именно причина такого поведения болида. Завтра будет непросто, крайне важно контролировать состояние резины, учитывая температуру трассы и воздуха, но, как бы то ни было, все будут в равных условиях», — приводит слова Роберта Кубицы официальный сайт команды.



Поул-позишен по итогам квалификации Гран-при Китая завоевал Валттери Боттас, второе место досталось Льюису Хэмилтону.