Стюарды посчитали Квята единственным виновником аварии с «Макларенами»

Стюарды Гран-при Китая Формулы-1 выпустили официальное сообщение по итогам расследования инцидента между двумя гонщиками «Макларена» — Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом, а также пилотом «Торо Россо» Даниилом Квятом на первом круге гонки. В шестом повороте Квят соприкоснулся колёсами с Сайнсом, после чего болид россиянина отскочил в сторону Норриса, и британец подскочил на переднем левом колесе «Торо Россо». Стюарды по итогам инцидента присудили Квяту штраф в виде проезда по пит-лейну.



«Стюарды изучили видеосвидетельства и заключили, что пилот машины № 26 потерял контроль над машиной на выходе из шестого поворота и ударил машины слева от него. Это были исключительно его собственные действия, так что было определено, что это полностью его ошибка, вызвавшая аварию», — гласит официальный вердикт.



Также Квяту дали два штрафных балла.