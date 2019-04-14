Леклер — о командной тактике «Феррари»: не хочу давать глупых комментариев

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер предпочёл не комментировать приказ команды пропустить вперёд Себастьяна Феттеля во время Гран-при Китая. Из-за пропуска напарника и оттянутых пит-стопов монегаск финишировал в гонке пятым, в то время как немец занял третье место.



«Мне нужно понять всю картину по ситуации с Себом, поговорить с инженерами и понять решение. Не хочу давать каких-то глупых комментариев. Уверен, такому решению есть объяснение, и я пойму его. Как бы то ни было, это уже в прошлом.



Гонка не была для меня отличной. В целом уик-энд не был таким сильным, как хотелось бы. В квалификации всё было нормально, но провести три тренировки и начать гонку без какого-либо опыта работы с большой загрузкой топливом было неидеально. В целом сегодня день не был хорошим, но мы вернёмся сильнее.



Если изучить мою гонку, то, думаю, очевидно, что нам нужно было раньше проводить пит-стоп. Если посмотреть на гонку команды в целом, она делала правильную вещь, пытаясь притормозить „Мерседес“, чтобы Себастьян приблизился, — полагаю, цель была именно такой. Это не сработало, но мы, по крайней мере, попытались», — приводит слова Леклера RaceFans.

Бинотто: понимаю огорчение Леклера, нам стоит принять это