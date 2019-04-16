Появление четвёртого сегмента квалификации в Ф-1 поддерживает только «Рено»

Не так давно сообщалось, что руководство Формулы-1 рассматривает вариант с переформатированием регламента квалификации. В частности, командам было предложено ввести четвёртый сегмент сессии. По замыслу инициаторов, после Q1, Q2 и Q3 должны выбывать по четыре пилота, после чего оставшиеся восемь гонщиков поборются в четвёртом сегменте.

Сторонники изменения надеются, что новый формат сможет сделать результаты квалификации более непредсказуемыми, поскольку представителям топ-команд придётся безошибочно проводить три сегмента вместо двух, прежде чем они получат право на участие в решающей части квалификации.

Но как оказалось большинство команд против изменений. Главная причина этого заключается в ограниченном наличии комплектов шин на один уик-энд, в «Пирелли» же не намерены выделять дополнительные комплекты резины.

«Большинство представителей команд не считают, что нынешняя система сломана, так зачем пытаться чинить то, что работает и рисковать внедрением того, что может не сработать», — приводит слова представителя одной из команд RaceFans.

По имеющейся информации, заинтересованность в новом формате проявили только в «Рено» и если такой расклад сохранится и перед голосованием по соответствующему вопросу, которое намечено на 30 апреля, то регламент квалификации на 2020-й год останется неизменным.