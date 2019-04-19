Косаченко: место Гасли мог бы занять и Квят, но ничего хорошего в этом не вижу

Автоспортивный менеджер Оксана Косаченко поделилась мыслями о старте сезона Формулы-1 для пилота «Торо Россо» Даниила Квята и усомнилась в том, что возможный переход в «Ред Булл» станет для россиянина шагом в верном направлении.

«Инцидент в последней гонке просматривала не раз, там всё довольно неоднозначно. А что касается везения или невезения, то я в это не верю — это спорт. Более того, это технически сложный спорт. Здесь не всё зависит от спортсмена. Это не тот случай, когда ты бежал, споткнулся и упал, и можно сказать, что сам виноват. В Формуле-1 же где-то споткнулся ты сам, а где-то тебе помогли споткнуться.

Инциденты с участием Квята не вызывают у меня опасений по ряду объективных обстоятельств. И, прежде всего, даже не спортивных, а в силу окружения Даниила. С ним работает менеджер Николя Тодт, так что теперь любой команде будет сложно расстаться с Даней. Что касается места в «Ред Булл», то Хельмут Марко пилотов выгоняет и приглашает, приглашает и выгоняет. Это игра в шашки. Сейчас вот Гасли едет с Ферстаппеном. Это место мог бы занять и Даня, но я ничего хорошего в этом не вижу. Потому что все прекрасно понимают, что команда нацелена на Макса. Мы все это уже проходили", — приводит слова Косаченко Sportbox.