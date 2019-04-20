В «Макларене» не считают «Рено» своей главной целью

Руководитель «Макларена» Жиль де Ферран подчеркнул, что опережение «Рено» не является конечной целью команды.



«Лично я не вижу этого так. В «Рено» проделали большую работу в этом году в качестве партнёра по силовым установкам. Они определённо сделали шаг вперёд и смогли предоставить нам более мощный двигатель, так что наша цель — просто прогрессировать и двигаться наверх независимо от того, кто впереди.



Помню, как был пилотом. Некоторые любят сосредоточиться на одном сопернике. Считаю, это неверно. Мы, как команда, способны контролировать то, что делаем, и можем продолжать двигаться вперёд. И я не успокоюсь, пока мы не окажемся на первом или втором месте», — приводит слова Жиля де Феррана RaceFans.