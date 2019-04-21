Расселл: у «Мерседеса» гораздо больше прижимной силы, чем у «Уильямса»

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл рассказал о главных отличиях между болидами его команды и «Мерседеса».



«Было очень полезно получить опыт пилотирования болида «Мерседес», я многому научился и знаю, какой именно цели нам нужно достичь. У «Мерседеса» гораздо больше прижимной силы, чем у нас, но это не единственное отличие. У них есть те вещи, которых нет у «Уильямса» и с которыми мы были бы быстрее даже с текущим уровнем прижимной силы. Но это был интересный опыт для меня, потому что я многому научился, и надеюсь, что это поможет нам продвинуть «Уильямс» вперёд», — приводит слова Джорджа Расселла Sky Sports.



После трёх этапов чемпионата «Уильямс» замыкает турнирную таблицу Кубка конструкторов, не набрав ни одного очка.