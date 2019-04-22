Грожан: в Баку всегда было здорово гоняться

Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана.

«В Баку всегда здорово обгонять. Прямая такая длинная, что создаётся огромный аэродинамический мешок, огромный слипстрим, что всегда здорово.

Пожалуй, эта трасса более интересная и весёлая в гонке, чем в квалификации. В квалификации приходится проходить 90-градусные повороты, что довольно сложно. А гонка всегда очень интересна. Наверное, это одна из трасс, как и Монца, на которой новый аэродинамический пакет не будет иметь большого значения. В Баку всегда было здорово гоняться, думаю, что особые изменения там не нужны. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Грожана The Checkered Flag.

Отметим, что в нынешнем сезоне Грожан ещё не набрал ни одного очка.