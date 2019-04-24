Объявлены пилоты, которые примут участие в пресс-конференции в Баку

С 26 по 28 апреля в Азербайджане на трассе в Баку пройдёт четвёртый этап сезона Формулы-1 — Гран-при Азербайджана. Перед началом Гран-при руководство ФИА традиционно опубликовало расписание и состав участников пресс-конференций.

Завтра, 25 апреля, пресс-центр посетят Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»), Нико Хюлькенберг («Рено») и Джордж Расселл («Уильямс»). Начало пресс-конференции — в 16:00 мск.

26 апреля, в пятницу, в 14:00 мск с прессой будут общаться руководители ряда команд. Так, в пресс-центр придут Тото Вольф («Мерседес»), Отмар Зафнауэр («Рейсинг Пойнт»), Кристиан Хорнер («Ред Булл»), Сириль Абитебуль («Рено») и Клэр Уильямс («Уильямс»).