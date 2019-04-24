Алан Джонс: ради контракта с «Феррари» я был готов жить хоть на Северном полюсе

Чемпион мира 1980 года Алан Джонс рассказал историю, как он был близок к переходу в «Феррари».



«Когда увидел их инфраструктуру, решил, что им стоит показать это всем пилотам, чтобы запугать конкурентов, с такими ресурсами они могли выигрывать каждую гонку. При разговоре с Энцо Феррари он спросил о причинах, по которым я хочу выступать за команду, на что я ответил, что хочу стать чемпионом. У меня спросили, готов ли я переехать в Италию, и я ответил, что готов жить хоть на Северном полюсе ради выступлений в составе «Феррари».



Однако «Феррари» хотела подписать контракт с Андретти. Я подписал соглашение, там всё было согласовано. Андретти перешёл в «Лотус», я решил, что дело сделано. Но команда не выходила на связь. Это было странно. В итоге мне сказали, что Феррари подписал контракт с Жилем Вильнёвом. Моим контрактом оставалось только подтереться», — приводит слова Алана Джонса Motorsport.